На Донетчине оккупанты ударили по Мирнограду шестью ракетами, повреждены шахта и два админздания

Ночью оккупанты обстреляли Мирноград шестью ракетами. Фото: ГСЧС

В Донецкой области населенные пункты в семи громадах подверглись за истекшие сутки российским обстрелам. Об этом сегодня, 5 января, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что в Селидовской громаде Покровского района под артобстрел попал Украинск — там повреждены школа и две пятиэтажки.

В Марьинской громаде один человек погиб в Красногоровке, один ранен в Екатериновке, обстреляна Елизаветовка.

В Авдеевке ранен один человек.

В Очеретинской громаде обстреляно село Соловьево.

Кураховская громада подверглась четырем обстрелам — в зоне поражения оказались Островское и промзона Курахово.

Шесть ракет россияне выпустили по Мирноградской громаде — повреждена шахта и два админздания.

В Бахмутском районе под огнем оккупантов оказалась Часовоярская громада, обошлось без жертв и разрушений.

В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Васюковка. Также россияне обстреляли Северск.

«Всего за истекшие сутки россияне убили двух жителей Донбасса, ранили еще двух», — сообщил Вадим Филашкин.