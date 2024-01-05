На Донеччині окупанти вдарили по Мирнограду шістьма ракетами, пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі

Вночі окупанти обстріляли Мирноград шістьма ракетами. Фото: ДСНС

На Донеччині населені пункти в семи громадах зазнали за минулу добу російських обстрілів. Про це сьогодні, 5 січня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що у Селидівській громаді Покровського району під артобстріл потрапив Українськ — там пошкоджено школу та дві п'ятиповерхівки.

У Мар'їнській громаді одна людина загинула в Красногорівці, одна поранена в Катеринівці, обстріляна Єлизаветівка.

В Авдіївці поранено одну людину.

В Очеретинській громаді обстріляно село Соловйове.

Курахівська громада зазнала чотирьох обстрілів — у зоні поразки опинилися Острівське та промзона Курахового.

Шість ракет росіяни випустили по Мирноградській громаді — пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі.

У Бахмутському районі під вогнем окупантів опинилася Часовоярська громада, обійшлося без жертв та руйнувань.

У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Васюківку. Також росіяни обстріляли Сіверськ.

«Усього за минулу добу росіяни вбили двох жителів Донбасу, поранили ще двох», — повідомив Вадим Філашкін.