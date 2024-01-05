На Донеччині окупанти вдарили по Мирнограду шістьма ракетами, пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі

На Донеччині населені пункти в семи громадах зазнали за минулу добу російських обстрілів. Про це сьогодні, 5 січня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Зазначається, що у Селидівській громаді Покровського району під артобстріл потрапив Українськ — там пошкоджено школу та дві п'ятиповерхівки.
У Мар'їнській громаді одна людина загинула в Красногорівці, одна поранена в Катеринівці, обстріляна Єлизаветівка.
В Авдіївці поранено одну людину.
В Очеретинській громаді обстріляно село Соловйове.
Курахівська громада зазнала чотирьох обстрілів — у зоні поразки опинилися Острівське та промзона Курахового.
Шість ракет росіяни випустили по Мирноградській громаді — пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі.
У Бахмутському районі під вогнем окупантів опинилася Часовоярська громада, обійшлося без жертв та руйнувань.
У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Васюківку. Також росіяни обстріляли Сіверськ.
«Усього за минулу добу росіяни вбили двох жителів Донбасу, поранили ще двох», — повідомив Вадим Філашкін.