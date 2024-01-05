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После обстрела РФ в шахте Мирнограда под землей все еще остаются 17 работников, есть большие разрушения

05 января 2024, 15:25

После обстрела РФ в шахте Мирнограда под землей все еще остаются 17 работников, есть большие разрушения

Одна из шахт Мирнограда Донецкой области была обесточена в результате обстрелов оккупантов 4 января. Под землей все еще находятся 17 горняков. Об этом сообщил глава профсоюза горняков Михаил Волынец, передает Сусіпльне. Донбас.

«Шахтеры еще остаются под землей. Там есть технические сложности. Все разбито: компрессорная, вентилятор, зал подъемной машины. Счастье, что спаслась машинистка. После прилета первой ракеты, она ушла в укрытие. И вторая ракета попала в подъем. Жертв нет. Большие разрушения», — рассказал он.

Волынец уточнил, что с горняками есть связь. Так, один из шахтеров находится на глубине 214 метров в камере насосной станции, в камере водоотлива. Остальные 16 — на глубине 622 метра.

Как сообщила Суспільне Донбас спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, по состоянию на 16:30 всех горняков подняли на поверхность.

Напомним, оккупанты атаковали подстанцию и ТЭС в Донецкой области. Одна из шахт была обесточена, 17 горняков находятся под землей. 

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