Після обстрілу РФ у шахті Мирнограда під землею все ще залишаються 17 працівників, є великі руйнування

Одна з шахт Мирнограду Донецької області була знеструмлена внаслідок обстрілів окупантів 4 січня. Під землею досі перебувають 17 працівників. Про це повідомив голова профспілки гірників Михайло Волинець, повідомляє Сусіпльне. Донбас.



«Шахтарі ще залишаються під землею. Там є технічні складнощі. Все розбите: компресорна, вентилятор, зал підйомної машини. Щастя, що врятувалася машиністка. Після прильоту першої ракети вона пішла в укриття. І друга ракета потрапила у підйом. Жертв немає. Великі руйнування», — розповів він.



Волинець уточнив, що з гірниками є зв'язок. Так, один із шахтарів знаходиться на глибині 214 метрів у камері насосної станції, у камері водовідливу. Інші 16 — на глибині 622 метри.



Як повідомила Суспільному Донбас речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, станом на 16:30 всіх гірників підняли на поверхню.



Нагадаємо, окупанти атакували підстанцію та ТЕС у Донецькій області. Одна із шахт була знеструмлена, 17 гірників перебувають під землею.