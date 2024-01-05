Родные пленных до сих пор ждут от Красного Креста списков погибших и раненых украинских военных в Еленовке

Родные военнопленных до сих пор ждут от Международного комитета Красного Креста точных списков лиц, которые в ночь теракта в Еленовке в 2022 году были там убиты и ранены.

Об этом на брифинге в медиацентре Украина – Укринформ заявила жена тяжелораненого во время теракта военнопленного, представительница ОО «Сообщество Родин Оленевки» Анна Лобова.

«Мы до сих пор ждем, чтобы МККК все же добился точных списков, кого в ту ночь убили, кто получил ранения и остался жив, потому что этих списков Украина не получила до сих пор. Пусть хотя бы МККК даст достоверные списки», — заявила она.

Лобова призвала Президента Владимира Зеленского «сделать сверхвозможное», чтобы вернуть из плена всех тяжелораненых и раненых во время теракта в Оленовке, а также их собратьев, которые по приказу вышли в плен из «Азовстали».

Напомним, 29 июля 2022 года военные РФ совершили массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке, по предвлрительным данным погибли не менее 53 человек и ранены не менее 73 человек.