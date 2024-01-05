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Рідні полонених досі чекають від Червоного Хреста списків загиблих та поранених українських військових у Оленівці

05 січня 2024, 18:07

Рідні полонених досі чекають від Червоного Хреста списків загиблих та поранених українських військових у Оленівці

Рідні військовополонених досі чекають від Міжнародного комітету Червоного Хреста точних списків осіб, які у ніч теракту в Оленівці у 2022 році там були вбиті та поранені.

Про це на брифінгу в медіацентрі Україна – Укрінформ заявила дружина тяжко пораненого під час теракту військовополоненого, представниця ГО «Спільнота Родин Оленівки» Ганна Лобова.

«Ми досі чекаємо, щоб МКЧХ все ж таки досяг точних списків, кого тієї ночі вбили, хто отримав поранення і залишився живим, тому що цих списків Україна не отримала досі. Нехай хоча б МКЧХ надасть достовірні списки», — заявила вона.

Лобова закликала Президента Володимира Зеленського «зробити надможливе», щоб повернути з полону всіх тяжко поранених та поранених під час теракту в Оленівці, а також їхніх побратимів, які за наказом вийшли в полон із «Азовсталі».

Нагадаємо, 29 липня 2022 року військові РФ вчинили масове вбивство українських військовополонених в Оленівці, за запобіжними даними загинули не менше 53 людей і поранені не менше 73 людей.

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