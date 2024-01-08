Утром оккупанты обстреляли Запорожье, есть раненые

Утром 8 января российские оккупанты обстреляли Запорожье. В городе прогремели 5 взрывов, есть «прилеты» по жилым районам, уже известно о раненых. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших — мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться», — отметил он.

По словам главы ОВА, в 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара оккупантов.

«В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего пять взрывов», — добавил Малашко.

Пока известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта за минуты стала «красной». Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты, уже узвестно об одной раненой.