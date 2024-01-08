Вранці окупанти обстріляли Запоріжжя, є поранені

Вранці 8 січня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. У місті прогриміли 5 вибухів, є «прильоти» у житлових районах, вже відомо про поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«В результаті ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку. Інформація попередня і може доповнюватись», — зазначив він.

За словами голови ОВА, о 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару окупантів.

«В результаті комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет у різних напрямках в обласному центрі пролунало загалом п'ять вибухів», — додав Малашко.

Поки що відомо про попадання ракет у житлові райони — на відкриті території та поряд із будинками. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

З ранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала червоною. Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти, вже відомо про одну поранену.