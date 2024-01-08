Ракетный удар по Украине: Зеленский сообщил о 45 раненых

В результате массированного ракетного удара РФ по территории Украины пострадали 45 человек. Еще четыре человека погибли.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеобращении 8 января.

«Сейчас в трех областях Украины еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов российской армии: Донецкая, Херсонская, Хмельницкая области», — говорится в заявлении.

Также Зеленский добавил, что сегодняшнее утро снова, началось с массированной ракетной атаки, и он выразил благодарность всем спасателям, полицейским и работникам коммунальных служб.

«Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на это время известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Государство-агрессор непременно почувствует наш ответ», — сказал президент.