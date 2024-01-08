Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Ракетный удар по Украине: Зеленский сообщил о 45 раненых

08 января 2024, 21:19

Ракетный удар по Украине: Зеленский сообщил о 45 раненых

В результате массированного ракетного удара РФ по территории Украины пострадали 45 человек. Еще четыре человека погибли.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеобращении 8 января.

«Сейчас в трех областях Украины еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов российской армии: Донецкая, Херсонская, Хмельницкая области», — говорится в заявлении.

Также Зеленский добавил, что сегодняшнее утро снова, началось с массированной ракетной атаки, и он выразил благодарность всем спасателям, полицейским и работникам коммунальных служб.

«Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на это время известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Государство-агрессор непременно почувствует наш ответ», — сказал президент.

ТЕГИ

Места
Украина
Люди
Владимир Зеленский
События
Война
Прочее
Обстрел раненые

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:48
Ни Киев, ни Москва не имеют достаточно боеприпасов для ведения войны на истощение — Sky News
15:41
Мошенники пытаются нажиться на родственниках военнопленных — Лубинец
15:15
«Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ
13:26
Оккупанты наступают возле Купянска и пытаются прорвать украинскую оборону — Сырский
12:46
На Донетчине 131 населенный пункт остается без света из-за боевых действий и непогоды
12:44
Девять сотрудников Мариупольского СИЗО обвиняются в помощи боевикам «Сомали»
12:21
СБУ задержала в Днепре агента ФСБ, который работал на Укрзализныце
11:50
Захватчики обустраивают укрытия из тел погибших сослуживцев — ВСУ
09:39
В подконтрольной РФ «Воде Донбасса» признали нехватку работников
09:17
Утром оккупанты обстреляли Запорожье, есть раненые
08:30
На оккупированных территориях отмечается нехватка лекарств и вакцин
08:00
Прорыв ВСУ станет возможным после получения F-16 — Welt
10:25
Под оккупированным Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост
15:46
В оккупированных городах Донетчины во время обстрела погибли два человека
15:00
Обстрел Кадиевки: ВСУ ударили по уцелевшему блоку гостиницы с военными РФ
01:16
РФ обстреляла Покровск: есть разрушения и пострадавшие
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января
23:28
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
23:02
В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
все новости
23:02
Россия вдвое уменьшила количество обстрелов и штурмов Авдеевки — ВСУ
22:27
Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины
22:05
Возле представительства ЕС в Варшаве прошла акция «STOP russian TERROR»
21:58
В прифронтовом Северске появился бесплатный стоматологический кабинет
21:19
Ракетный удар по Украине: Зеленский сообщил о 45 раненых
20:48
На месте атаки по Покровскому району найдено более 100 фрагментов человеческих тел — Филашкин
20:24
В Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов
19:48
ГУР получило массив тайных данных об ВПК окупантов, стоимостью 1,5 млрд долларов
19:07
В законопроекте о мобилизации увидили коррупционные риски — СМИ
18:34
Украинцам будут отключать электроенергию за долги
18:32
На Донетчине за неделю энергетики вернули свет более 75 тысячам семей — ДТЭК
17:57
Централизованное отопление в Донецкой области: в ОВА рассказали, сколько котельных работает
17:47
В попытке «заморозить» Украину РФ стала жертвой морозов
17:18
В битве за Авдеевку РФ потеряла в 14 раз больше техники, чем Украина. В Крынках — в пять раз
16:48
Ни Киев, ни Москва не имеют достаточно боеприпасов для ведения войны на истощение — Sky News
16:30
В Украине ликвидирован высокопоставленный офицер ВДВ РФ
15:41
Мошенники пытаются нажиться на родственниках военнопленных — Лубинец
15:15
«Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ
15:05
На железной дороге в российском Нижнем Тагиле произошел взрыв
14:25
Парламентский комитет принял решение в отношении Марьяны Безуглой
все новости
ВИДЕО
ФОТО: Новости Донбасса В прифронтовом Северске появился бесплатный стоматологический кабинет
08 января, 21:58
Поиско-спасательная операция в Покровском районе ФОТО: Телелеграм/Игорь Клименко На месте атаки по Покровскому району найдено более 100 фрагментов человеческих тел — Филашкин
08 января, 20:48
Спасательные работы в Покровске на месте обстрела. Фото: МВД В Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов
08 января, 20:24
Сербский наемник Деян Берич. Фото: кадр из видео «Цыгане, зачем вы сюда приехали?»: сербские наемники жалуются на издевательства в армии РФ
08 января, 15:15
Киев поджог троллейбуса на Троещине. Фото: ГСЧС В Киеве на Троещине сгорел троллейбус: власти сообщают про поджог изнутри
08 января, 13:51
Уничтожен комплекс орбитального подавления спутников рф «ТИРАДА-2». Фото: кадр из видео ССО уничтожили российский комплекс «ТИРАДА-2»
08 января, 09:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама