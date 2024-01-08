Ракетний удар по Україні: Зеленський повідомив про 45 поранених

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по території України постраждали 45 осіб. Ще четверо людей загинули.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 8 січня.

«Зараз у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донецька, Херсонська, Хмельницька області», — йдеться у заяві.

Також Зеленський додав, що сьогоднішній ранок знову почався з масованої ракетної атаки, і він висловив подяку всім рятувальникам, поліцейським і працівникам комунальних служб.

«Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Держава-агресор неодмінно відчує нашу відповідь», — сказав президент.