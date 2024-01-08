Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Ракетний удар по Україні: Зеленський повідомив про 45 поранених

08 січня 2024, 21:19

Ракетний удар по Україні: Зеленський повідомив про 45 поранених

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по території України постраждали 45 осіб. Ще четверо людей загинули.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 8 січня.

«Зараз у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донецька, Херсонська, Хмельницька області», — йдеться у заяві.

Також Зеленський додав, що сьогоднішній ранок знову почався з масованої ракетної атаки, і він висловив подяку всім рятувальникам, поліцейським і працівникам комунальних служб.

«Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Держава-агресор неодмінно відчує нашу відповідь», — сказав президент.

ТЕГИ

Місця
Україна
Люди
Володимир Зеленський
Події
Війна
Інше
Поранені Обстріл

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:48
Ні Київ, ні Москва не мають достатньо боєприпасів для ведення війни на виснаження — Sky News
15:41
Шахраї намагаються нажитися на родичах військовополонених — Лубінець
13:26
Окупанти наступають біля Куп'янська і намагаються прорвати українську оборону — Сирський
12:46
На Донеччині 131 населений пункт залишається без світла через бойові дії та негоду
12:44
Дев'ять співробітників Маріупольського СІЗО звинувачуються у допомозі бойовикам «Сомалі»
12:21
СБУ затримала у Дніпрі агента ФСБ, який працював на Укрзалізниці
11:50
Загарбники облаштують укриття з тіл загиблих товаришів по службі — ВСУ
09:39
У підконтрольній РФ «Воді Донбасу» визнали нестачу працівників
09:17
Вранці окупанти обстріляли Запоріжжя, є поранені
08:30
На окупованих територіях відзначається нестача ліків та вакцин
08:00
Прорив ЗСУ стане можливим після отримання F-16 — Welt
10:25
Під окупованим Маріуполем ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст
15:46
В окупованих містах Донеччини під час обстрілу загинули двоє людей
15:00
Обстріл Кадіївки: ЗСУ вдарили по вцілілому блоку готелю з військовими РФ
13:10
Окуповані Донецьк та Макіївка потрапили під обстріл
01:16
РФ обстріляла Покровськ: є руйнування та постраждалі
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 січня
23:28
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
23:02
У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ►
усі новини
23:02
Росія вдвічі зменшила кількість обстрілів та штурмів Авдіївки — ЗСУ
22:27
Зеленський визначив переговорників щодо гарантій безпеки для України
22:05
Біля представництва ЄС у Варшаві відбулася акція «STOP russian TERROR»
21:58
У прифронтовому Сіверську з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет
21:19
Ракетний удар по Україні: Зеленський повідомив про 45 поранених
20:48
На місці атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл — Філашкін
20:24
У Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів
19:48
ГУР отримало масив таємних даних про ВПК оккупантів, вартістю 1,5 млрд доларів
19:07
У законопроекті про мобілізацію побачили корупційні ризики — ЗМІ
18:34
Українцям відключатимуть електроенергію за борги
18:32
На Донеччині за тиждень енергетики повернули світло понад 75 тисячам родин — ДТЕК
17:57
Централізоване опалення на Донеччині: в ОВА розповіли, скільки котелень працює
17:47
У спробі «заморозити» Україну РФ стала жертвою морозів
17:18
У битві за Авдіївку РФ втратила у 14 разів більше техніки, ніж Україна. У Кринках — уп'ятеро
16:48
Ні Київ, ні Москва не мають достатньо боєприпасів для ведення війни на виснаження — Sky News
16:30
В Україні ліквідовано високопоставленого офіцера ВДВ РФ
15:41
Шахраї намагаються нажитися на родичах військовополонених — Лубінець
15:15
«Цигани, навіщо ви сюди приїхали?»: сербські найманці скаржаться на знущання в армії РФ
15:05
На залізниці в російському Нижньому Тагілі стався вибух
14:25
Парламентський комітет ухвалив рішення щодо Мар'яни Безуглої
усі новини
ВІДЕО
ФОТО: Новини Донбасу У прифронтовому Сіверську з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет
08 січня, 21:58
Пошуко-рятувальна операція у Покровському районі ФОТО: Телелеграм/Ігор Клименко На місці атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл — Філашкін
08 січня, 20:48
Рятівні роботи у Покровську на місці обсріла. Фото: МВС У Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів
08 січня, 20:24
Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: ДСНС У Києві на Троєщині згорів тролейбус: влада повідомляє про підпал зсередини
08 січня, 13:51
Знищено комплекс орбітального придушення супутників Росії «ТІРАДА-2». Фото: кадр із відео ССО знищили російський комплекс «ТІРАДА-2»
08 січня, 09:40
Торговий центр «Ашан» у Кривому Розі. Фото: кадр із відео Армія РФ атакувала Дніпропетровську область ракетами: пошкоджено будинки та торгівельний центр
08 січня, 09:09
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама