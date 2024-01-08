В прифронтовом Северске появился бесплатный стоматологический кабинет

В прифронтомом Северске Донецкой области появился бесплатный стоматологический кабинет. Об этом говорится в сюжете «Новости Донбасса».

Город регулярно обстреливается российской армией. Сегодня здесь проживает около девятисот человек.

Два года люди не могли получить стоматологическую помощь в Северске и громаде.

Недавно смогли обустроить бесплатный стоматологический кабинет под землей и закупить два передвижных комплекса для того, чтобы оказывать стоматологическую помощь людям из отдаленных сел громады.

Два года люди не могли получить стоматологическую помощь в Северске и громаде.

Стоматолог Инна говорит, как только её рабочее место разбили российские войска, она вместе с детьми выехала в Краматорск. Теперь же приезжает на родину в дни приема. Говорит, счастлива, что может снова оказывать посильную помощь местным жителям.

«Конечно, сложные случаи, которые требуют челюстно-лицевой хирургии, мы скеровуэмо для подальшого якогось ликування, направляем людей, а так. Здесь же постоянно кто-то есть, кто-то записывается, и уже мы понимаем, какой у нас объем работы будет. Без работы не сидим. Даже сегодня день, когда у нас не назначенный, пришли люди, тут сарафанное радио работает хорошо, они знают, что доктор будет и. В любом случае стараемся, конечно, людям надо помогать», — говорит Инна.