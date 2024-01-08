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У прифронтовому Сіверську з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет

08 січня 2024, 21:58

У прифронтовому Сіверську з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет

У прифронтому Сіверську Донецької області з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет. Про це йдеться у сюжеті «Новини Донбасу».

Місто регулярно обстрілюється російською армією. Сьогодні тут мешкає близько дев'ятисот осіб.

Два роки люди не могли отримати стоматологічну допомогу у Сіверську та громаді.

Нещодавно змогли облаштувати безкоштовний стоматологічний кабінет під землею та закупити два пересувні комплекси для того, щоб надавати стоматологічну допомогу людям із віддалених сіл громади.

Два роки люди не могли отримати стоматологічну допомогу у Сіверську та громаді.

Стоматолог Інна каже, щойно її робоче місце розбили російські війська, вона разом із дітьми виїхала до Краматорська. Тепер приїжджає на батьківщину в дні прийому. Каже, щаслива, що може знову надавати посильну допомогу місцевим мешканцям.

«Звичайно, складні випадки, які вимагають щелепно-лицьової хірургії, ми скеруємо для подальшого якогось лікування, спрямовуємо людей, а так. Тут постійно хтось є, хтось записується, і вже ми розуміємо, який у нас обсяг роботи буде. Без роботи не сидимо. Навіть сьогодні день, коли у нас не призначений, прийшли люди, тут сарафанне радіо працює добре, вони знають, що лікар буде і. У будь-якому разі намагаємося, звичайно, людям треба допомагати», — каже Інна.

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