Россия вдвое уменьшила количество обстрелов и штурмов Авдеевки — ВСУ

За прошедшие сутки россияне значительно снизили количество атак и артиллерийских обстрелов в Авдеевке.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

На это могло повлиять значительное похолодание.

«Россияне не прекращают попыток оцепить Авдеевку. Они остаются активными в данном направлении. Однако за последние сутки несколько уменьшилось количество артиллерийских обстрелов. Так, в течение 6 января было зарегистрировано более 1000 обстрелов, а вот 7 января их количество снизилось до 617», — говорит спикер.

По словам Штупуна это обьясняется погодными условиями, так как не в полном объеме могут работать беспилотники.

«По сравнению с той погодой, которая была, стало достаточно холодно. Также уменьшилось количество штурмов. Если раньше было 50-60 в сутки, то сейчас они осуществили всего 25», — сказал Штупун.

Он отметил, что РФ продолжает наносить удары авиационными бомбами — за сутки зафиксирован 31 случай.