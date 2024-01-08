Россия вдвое уменьшила количество обстрелов и штурмов Авдеевки — ВСУ

За прошедшие сутки россияне значительно снизили количество атак и артиллерийских обстрелов в Авдеевке.
Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
На это могло повлиять значительное похолодание.
«Россияне не прекращают попыток оцепить Авдеевку. Они остаются активными в данном направлении. Однако за последние сутки несколько уменьшилось количество артиллерийских обстрелов. Так, в течение 6 января было зарегистрировано более 1000 обстрелов, а вот 7 января их количество снизилось до 617», — говорит спикер.
По словам Штупуна это обьясняется погодными условиями, так как не в полном объеме могут работать беспилотники.
«По сравнению с той погодой, которая была, стало достаточно холодно. Также уменьшилось количество штурмов. Если раньше было 50-60 в сутки, то сейчас они осуществили всего 25», — сказал Штупун.
Он отметил, что РФ продолжает наносить удары авиационными бомбами — за сутки зафиксирован 31 случай.