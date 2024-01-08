Росія вдвічі зменшила кількість обстрілів та штурмів Авдіївки — ЗСУ

Минулої доби росіяни значно знизили кількість атак і артилерійських обстрілів в Авдіївці.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

На це могло вплинути значне похолодання.

«Росіяни не припиняють спроб оточити Авдіївку. Вони залишаються активними у цьому напрямі. Проте за останню добу дещо зменшилась кількість артилерійських обстрілів. Так, протягом 6 січня було зареєстровано понад 1000 обстрілів, а ось 7 січня їхня кількість знизилася до 617», — каже спікер.

За словами Штупуна, це пояснюється погодними умовами, оскільки не в повному обсязі можуть працювати безпілотники.

«Порівняно з тією погодою, яка була, стало досить холодно. Також зменшилась кількість штурмів. Якщо раніше було 50-60 на добу, то зараз вони здійснили лише 25», — сказав Штупун.

Він зазначив, що РФ продовжує завдавати ударів авіаційними бомбами — за добу зафіксовано 31 випадок.