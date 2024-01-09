Пограничники уничтожили сразу десяток FPV-дронов оккупантов

Пограничники уничтожили сразу десяток FPV-дронов россиян. Фото: ГПС

На Запорожском направлении украинские военнослужащие уничтожили беспилотники российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



«Пограничники обезвредили сразу десяток FPV-дронов на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что БпЛА потеряли ориентацию в пространстве от действия антидронового ружья и взорвались. Один беспилотник со смертоносным грузом пограничникам удалось приземлить.



Напомним, во время разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированную тяжелую огнеметную систему РФ ТОС-1А «Солнцепек» и скорректировал удар HIMАRS по ней