Прикордонники знищили одразу десяток FPV-дронів окупантів

Прикордонники знищили одразу десяток FPV-дронів росіян. Фото: ДПСУ

На Запорізькому напрямі українські військовослужбовці знищили безпілотників російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«Прикордонники знешкодили одразу десяток FPV-дронів на Запорізькому напрямі», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що БпЛА втратили орієнтацію у просторі від дії антидронової рушниці та вибухнули. Один безпілотник із смертоносним вантажем прикордонникам вдалося приземлити.





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