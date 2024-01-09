Украина до сих пор не получила ЗРК NASAMS, который обещала передать Канада — СМИ

Украина до сих пор не получила ЗРК NASAMS, который обещала предоставить Канада. Об этом сообщает CTV News.

ЗРК NASAMS Канада обязалась закупить для Украины год назад. Однако он до сих пор не прибыл и в Оттаве не знают, когда его передадут Киеву.

«Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что улучшение противовоздушной обороны является главным приоритетом для его страны в новом году, но доставка систем ПВО на поле боя идет медленно», — говорится в материале.

Однако издание уточняет, что год назад правительство Канады анонсировало выделение для Украины средств для покупки ЗРК NASAMS.

На текущий момент ЗРК в Украину так и не прибыл, а в правительстве Канады не знают, когда его передадут Киеву.

Отмечается, что Канада заплатила правительству США 406 миллионов долларов за систему ПВО в марте прошлого года.