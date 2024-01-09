Україна досі не отримала ЗРК NASAMS, яку обіцяла передати Канада — ЗМІ

Україна досі не отримала ЗРК NASAMS, яку обіцяла надати Канада. Про це повідомляє CTV News.

Канада зобов'язалася закупити для України рік тому. Однак він досі не прибув і в Оттаві не знають, коли його передадуть Києву.

«Президент України Володимир Зеленський каже, що покращення протиповітряної оборони є головним пріоритетом для його країни в новому році, але доставка систем ППО на поле бою йде повільно», — йдеться у матеріалі.

Проте видання уточнює, що рік тому уряд Канади анонсував виділення для України коштів для придбання ЗРК NASAMS.

Наразі ЗРК в Україну так і не прибув, а в уряді Канади не знають, коли його передадуть Києву.

Зазначається, що Канада заплатила уряду США 406 мільйонів доларів за систему ППО у березні минулого року.