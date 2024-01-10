Оккупанты впервые атаковали Никополь дронами-камикадзе с камерами ночного видения

Последствия ночной атаки Никополя дронами-камикадзе. Фото: Никопольская РВА

Армия РФ впервые атаковала Никополь Днепропетровской области дронами с камерами ночного видения. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

«Поздним вечером россияне атаковали Никополь с помощью БПЛА-камикадзе. Вечерняя атака БПЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения», — рассказал Евтушенко.

По его словам, подобные дроны уже долгое время используют оккупанты на фронте, но на территории района это первый случай.

«Никополь встретил утро тревогой и предупреждением об опасности применения противником БПЛА-камикадзе. Силы обороны Украины выполняют боевую работу. Однако по возможности лучше находиться в зданиях», — предупредил он.

В свою очередь глава ОВА Сергей Лысак отметил, что в результате обстрела в Никополе повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение и линия электропередач.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщил он, добавив, что ночью одно из сел Марганецкой громады оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии.