Окупанти вперше атакували Нікополь дронами-камікадзе з камерами нічного бачення

Наслідки нічної атаки Нікополя дронами-камікадзе. Фото: Нікопольська РВА

Армія РФ вперше атакувала Нікополь Дніпропетровської області дронами із камерами нічного бачення. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«Пізно ввечері росіяни атакували Нікополь за допомогою БПЛА-камікадзе. Вечірня атака БПЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення», — розповів Євтушенко.

За його словами, такі дрони вже довгий час використовують окупанти на фронті, але на території району це перший випадок.

«Нікополь зустрів ранок тривогою та попередженням про небезпеку застосування противником БПЛА-камікадзе. Сили оборони України виконують бойову роботу. Однак, по можливості, краще перебувати в будинках», — попередив він.

У свою чергу глава ОВА Сергій Лисак зазначив, що в результаті обстрілу в Нікополі пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду та лінія електропередач.

«Загиблих і постраждалих немає», — повідомив він, додавши, що вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.