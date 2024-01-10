Украинские дипломаты ответили на вопросы о воинском учете за границей и получении паспорта

Военнообязанные украинцы получили ответы на опасения относительно оформления определенных документов за рубежом. О вопросах мобилизации и воинского учета говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале консульского отдела Посольства Украины в Великобритании (Consulate of Ukraine in London).

Гражданам сообщили, что документы, которые выдаются в дипломатических представительствах, не имеют связи с военным учетом. Однако стоит помнить о некоторых нюансах действующего законодательства, которое касается обязанностей перед государством.

Украинские дипломаты отметили, что в своих действиях руководствуются действующим «Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов», принятом постановлением №1487 Кабинета Министров 30 декабря 2022 года. Также напомнили, что в Верховной Раде нардепы рассматривают законопроект №10378, который внесет изменения в ряд законов по мобилизации.

По состоянию на дату публикации, 10 января, нет никаких изменений в предоставлении услуг для украинцев за рубежом.

«Не установлено каких-либо ограничений для мужчин призывного возраста по предоставлению консульских услуг», — написали дипломаты.

В представительстве МИД Украины в Великобритании отметили, что военнообязанные могут получить любые консульские услуги — никаких ограничений нет. Конкретизировали, что без воинского учета можно осуществить, например, следующие действия: оформить/получить паспорт; оформить доверенность и тому подобное.

Перечень консульских услуг поиведен на портале МИД Украины: среди них — оформление виз, выдача актов гражданского состояния и справок о несудимости, нотариальные услуги (удостоверение копий, подписи и т.д.).

В то же время дипломаты из украинского посольства в Великобритании напомнили, что военнообязанные граждане Украины должны выполнить определенные требования, если планируют находиться за границей дольше трех месяцев. В таком случае им нужно в течение семи дней стать на воинский учет в ближайшем дипучреждении.

Информация по учету касается военнообязанных в возрасте от 18 до 65 лет, указали дипломаты. Именно эти категории граждан, когда становятся на временный консульский учет, одновременно вносятся в соответствующий реестр «призывников, военнообязанных и резервистов», который ведет учреждение.

Документы для воинского учета: паспорт гражданина Украины; военно-учетные документы.

В сообщении указывается, что для оформления не нужно лично прибывать в посольство. Все можно оформить дистанционно, отправив соответствующие бумаги по почте — детали указаны на портале ведомства.