Українські дипломати відповіли на запитання щодо військового обліку за кордоном та отримання паспорта

Військовозобов'язані українці отримали відповіді на побоювання щодо оформлення певних документів за кордоном. Про питання мобілізації та військового обліку йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі консульського відділу Посольства України у Великій Британії (Consulate of Ukraine in London).

Громадянам повідомили, що документи, що видаються у дипломатичних представництвах, не мають зв'язку із військовим обліком. Однак, варто пам'ятати про деякі нюанси чинного законодавства, яке стосується обов'язків перед державою.

Українські дипломати зазначили, що у своїх діях керуються чинним «Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів», ухваленим постановою №1487 Кабінету Міністрів 30 грудня 2022 року. Також нагадали, що у Верховній Раді нардепи розглядають законопроект №10378, який внесе зміни до низки законів щодо мобілізації.

Станом на дату публікації, 10 січня, немає жодних змін щодо надання послуг для українців за кордоном.

«Не встановлено жодних обмежень для чоловіків призовного віку щодо надання консульських послуг», — написали дипломати.

У представництві МЗС України у Великій Британії зазначили, що військовозобов'язані можуть отримати будь-які консульські послуги — жодних обмежень немає. Конкретизували, що без військового обліку можна здійснити, наприклад, такі дії: оформити/отримати паспорт; оформити довіреність тощо.

Перелік консульських послуг наведено на порталі МЗС України: серед них — оформлення віз, видача актів громадянського стану та довідок про несудимість, нотаріальні послуги (посвідчення копій, підписи тощо).

Водночас дипломати з українського посольства у Великій Британії нагадали, що військовозобов'язані громадяни України мають виконати певні вимоги, якщо планують перебувати за кордоном довше трьох місяців. У такому разі їм потрібно протягом семи днів стати на військовий облік у найближчій дипустанові.

Інформація щодо обліку стосується військовозобов'язаних віком від 18 до 65 років, зазначили дипломати. Саме ці категорії громадян, коли стають на тимчасовий консульський облік, одночасно вносяться до відповідного реєстру «призовників, військовозобов'язаних та резервістів», який веде установа.

Документи для військового обліку: паспорт громадянина України; військово-облікові документи.

У повідомленні зазначається, що для оформлення не потрібно особисто прибувати до посольства. Все можна оформити дистанційно, надіславши відповідні папери поштою – деталі вказані на порталі відомства.