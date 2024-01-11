Законопроект о мобилизации отправили на доработку в Кабмин

Обсуждение законопроекта о мобилизации в Украине. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Решение о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку в Кабинет министров было общим. Речь идет об общей позиции парламента, правительства и военного руководства. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Он подтвердил, что законопроект о мобилизации сегодня обсуждался в присутствии руководства Рады, представителей депутатских фракций и групп. Главы парламентских комитетов сегодня имели возможность обсудить документ с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

Как отметил Стефанчук, у Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который рассматривал и прорабатывал законопроект, есть ряд наработок и рекомендаций.

«Поэтому было принято совместное решение направить все наработанные рекомендации и предложения Кабинету министров Украины. Хочу акцентировать, что это общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства», — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, в конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения.