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Законопроект про мобілізацію відправили на доопрацювання до Кабміну

11 січня 2024, 15:58

Законопроект про мобілізацію відправили на доопрацювання до Кабміну

Обговорення законопроекту щодо мобілізації в Україні. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook Обговорення законопроекту щодо мобілізації в Україні. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Рішення щодо повернення законопроекту про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів було спільним. Йдеться про спільну позицію парламенту, уряду та військового керівництва. Про це повідомив речник Верховної ради Руслан Стефанчук.

Він підтвердив, що законопроект про мобілізацію сьогодні обговорювався у присутності керівництва Ради, представників депутатських фракцій та груп. Глави парламентських комітетів сьогодні мали можливість обговорити документ із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

Як зазначив Стефанчук, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який розглядав і опрацьовував законопроект, має низку напрацювань і рекомендацій.

«Тому було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету міністрів України. Хочу наголосити, що це спільна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва», — наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення.

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