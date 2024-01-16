В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность

Один из исторических символов Мариуполя при оккупантах приходит в упадок. Фото: Википедия

Один из исторических символов Мариуполя – водонапорная башня, начала разрушаться. Жители города сняли видео, на котором можно увидеть, как часть кровли унесло ветром. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что башня была построена более 110-ти лет назад архитектором Виктором Нильсеном. Она пережила две Мировые войны.

До полномасштабного вторжения в здании открыли креативное пространство и культурно-туристический центр «Башня». Здесь проходили выставки, лекции, встречи, экскурсии.

Сообщается, что в марте 2022 года жители Мариуполя находили здесь убежище во время массированных обстрелов россиян.

За почти два года оккупации россияне вынесли из «Башни» все имущество.

В настоящее время архитектурный и исторический памятник доводят до аварийного состояния, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты сносят дома в захваченном Мариуполе. При этом аварийными признают даже те здания, где продолжают жить люди.