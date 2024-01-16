В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка

Один з історичних символів Маріуполя за окупантів занепадає. Фото: Вікіпедія

Один із історичних символів Маріуполя — водонапірна вежа, почала руйнуватися. Жителі міста зняли відео, на якому можна побачити, як частину покрівлі забрало вітром. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що вежа була збудована понад 110 років тому архітектором Віктором Нільсеном. Вона пережила дві світові війни.

До повномасштабного вторгнення у будівлі відкрили креативний простір та культурно-туристичний центр «Вежа». Тут відбувалися виставки, лекції, зустрічі, екскурсії.

Повідомляється, що у березні 2022 року жителі Маріуполя знаходили тут притулок під час масованих обстрілів росіян.

За майже два роки окупації росіяни винесли з вежі все майно.

Наразі архітектурну та історичну пам'ятку доводять до аварійного стану, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти зносять будинки у захопленому Маріуполі. При цьому аварійними визнають навіть ті будинки, де продовжують жити люди.