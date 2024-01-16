СБУ: Среди пророссийских боевиков есть те, кого ВСУ взяли в плен уже во второй раз

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще девяти боевикам, которые участвовали в штурмах позиций Вооруженных сил Украины под Бахмутом Донецкой области и Лисичанском Луганской области. Все девятеро были взяты в плен в конце 2023 года.



«Находясь в составе боевых подразделений Южного военного округа вооруженных сил РФ, они участвовали в так называемых "мясных" штурмах позиций ВСУ в районах Бахмута и Лисичанска», — говорится в сообщении СБУ.



Украинские военные взяли в плен военных во время жестоких боев вблизи поселков Клещиевка и Спирне.



«Среди задержанных — участники минометных расчетов и радиотелефонисты. Также есть боевики, которые во второй раз попали в плен к защитникам нашего государства», — уточняется в сообщении.



В ходе следствия установлено, что восемь боевиков — жители временно оккупированных населенных пунктов Луганской области, девятый — житель Крыма.



В СБУ сообщают, что большинство фигурантов участвовали в боевых действиях против Сил АТО еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ.



В конце февраля 2022 года боевики из временно оккупированных районов Луганской области вступили в ряды 123-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса страны-агрессора. Еще один злоумышленник в сентябре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ во временно оккупированном Симферополе.



Следователи Службы безопасности сообщили пленным боевикам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).