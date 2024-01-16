СБУ: Серед проросійських бойовиків є ті, кого ЗСУ взяли в полон вже вдруге

Служба безпеки України повідомила про підозру ще дев'яти бойовикам, які брали участь у штурмах позицій Збройних сил України під Бахмутом Донецької області та Лисичанської Луганської області. Усіх дев'ятеро було взято в полон наприкінці 2023 року.



«Перебуваючи у складі бойових підрозділів Південного військового округу збройних сил РФ, вони брали участь у так званих "м'ясних" штурмах позицій ЗСУ у районах Бахмута та Лисичанська», — йдеться у повідомленні СБУ.



Українські військові взяли в полон військових під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне.



«Серед затриманих — учасники мінометних розрахунків та радіотелефоністи. Також є бойовики, котрі вдруге потрапили в полон до захисників нашої держави», — уточнюється в повідомленні.



У ході слідства встановлено, що вісім бойовиків — мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, дев'ятий — мешканець Криму.



У СБУ повідомляють, що більшість фігурантів брали участь у бойових діях проти Сил АТО ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.



Наприкінці лютого 2022 року бойовики з тимчасово окупованих районів Луганської області вступили до лав 123-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу країни-агресора. Ще один зловмисник у вересні 2023 року уклав контракт із Міноборони РФ у тимчасово окупованому Сімферополі.



Слідчі Служби безпеки повідомили полоненим бойовикам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань).