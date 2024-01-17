Оккупанты атаковали дроном-камикадзе машину с детьми

Машина после атаки дроном-камикадзе. Фото: telegram

Российские оккупационные войска попали дроном-камикадзе по автомобилю в Марганецкой общине Никопольщины, травмировав двух детей. Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Под удар попал автомобиль, в котором находились люди. Пострадали два парня. 13-летний ребенок – "тяжелый"», — уточнил Лысак.



По словам главы Днепропетровской ОВА, юноша 19 лет находится в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.



Ранее, 9 января, под обстрел попал Марганец. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили.