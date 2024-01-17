Окупанти атакували дроном-камікадзе машину з дітьми

Машина після атаки дроном-камікадзе. Фото: telegram

Російські окупаційні війська влучили дроном-камікадзе по автівці у Марганецькій громаді Нікопольщини, травмувавши двох дітей. Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Під удар потрапив автомобіль, у якому перебували люди. Постраждали двоє хлопців. 13-річна дитина – "важка"», - уточнив Лисак.



За словами голови Дніпропетровської ОВА, інший юнак 19 років перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу.



Раніше, 9 січня, під обстріл потрапив Марганець. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та автомобілі.