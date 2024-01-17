В Давосе призвали усилить защиту экономики Украины

Энергетическая компания ДТЭК призвала мировых лидеров и инвесторов усилить защиту экономики Украины, создав условия для поступления частного капитала в страну. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Защита нашей экономики — один из важнейших элементов, необходимых для победы в этой войне. В Украине есть компании, которые способны это делать, а также масштабные проекты, которые могут получать финансирование от банков. Однако для их реализации необходим дополнительный капитал, и здесь мы надеемся на поддержку от правительств и международных финансовых организаций», — сказал он.

По словам Тимченко, Международный валютный фонд может направлять свои потоки финансирования не только на государственные структуры. «Пора обратить внимание на частный сектор для восстановления украинской экономики», — добавил он.

Во время мероприятия, посвященного возобновлению украинского бизнеса, был создан манифест с призывом к безотлагательным действиям от партнеров по защите экономики Украины.

В частности, в документе призвали иностранные правительства и МФО повысить финансирование частного бизнеса Украины, создать инвестиционную группу по координации внутренних и глобальных действий по возрождению бизнеса.

Кроме того, для возрождения украинского бизнеса международных инвесторов призывали строить отношения с украинскими партнерами, имеющими необходимый опыт, а также работать с украинским бизнесом за пределами страны.

Также в рамках манифеста было сформировано обращение к украинскому правительству и отечественному бизнесу воспользоваться моментом для ускорения реформ и либерализации рынков.