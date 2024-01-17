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У Давосі закликали посилити захист економіки України

17 січня 2024, 22:55

У Давосі закликали посилити захист економіки України

Енергетична компанія ДТЕК закликала світових лідерів та інвесторів посилити захист економіки України, створивши умови для надходження приватного капіталу до країни. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Захист нашої економіки — один із найважливіших елементів, необхідних для перемоги у цій війні. В Україні є компанії, які здатні це робити, а також масштабні проекти, які можуть одержувати фінансування від банків. Однак для їх реалізації необхідний додатковий капітал, і тут ми сподіваємось на підтримку урядів та міжнародних фінансових організацій», — сказав він.

За словами Тимченка, Міжнародний валютний фонд може спрямовувати свої потоки фінансування не лише на державні структури. «Настав час звернути увагу на приватний сектор для відновлення української економіки», — додав він.

Під час заходу, присвяченого поновленню українського бізнесу, було створено маніфест із закликом до невідкладних дій від партнерів із захисту економіки України.

Зокрема, у документі закликали іноземні уряди та МФО підвищити фінансування приватного бізнесу України, створити інвестиційну групу щодо координації внутрішніх та глобальних дій щодо відродження бізнесу.

Крім того, для відродження українського бізнесу міжнародних інвесторів закликали налагоджувати відносини з українськими партнерами, які мають необхідний досвід, а також працювати з українським бізнесом за межами країни.

Також у рамках маніфесту було сформовано звернення до українського уряду та вітчизняного бізнесу скористатися моментом для прискорення реформ та лібералізації ринків.

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