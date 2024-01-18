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В России Игоря Гиркина хотят приговорить почти к пяти годам колонии

18 января 2024, 17:58

В России Игоря Гиркина хотят приговорить почти к пяти годам колонии

Игорь Гиркин в Донецке, июль 2014 года. Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса Игорь Гиркин в Донецке, июль 2014 года. Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса

Судебные обвинители в России потребовали приговорить Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам и 11 месяцем колонии. Об этом сегодня сообщил российский телеграм-канал Baza.

Отмечается, что Стрелкова задержали в июле 2023 года — в тот же день его отправили под арест по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ или интернета. 

По версии следствия, основаниями для возбуждения дела стали две публикации Стрелкова в телеграм-канале: в первом посте он допускал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой: «Граждане, так ведь за это расстреливать мало». 

Адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил, что экспертиза признала лишь один пост экстремистским — по нему и было предъявлено окончательное обвинение.

Вину Стрелков не признаёт, сообщила Baza.

Напомним, 21 июля 2023 года в России арестовали военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего «министра обороны» группировки «ДНР», экс-офицера Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В Украине имя Гиркина стало известным после начала вторжения России в Крым и на территорию Донбасса. Во время оккупации полуострова боевик руководил одним из отрядов «самообороны», принимал участие в захвате объектов и частей Вооруженных сил Украины. 

В одном из интервью признался, что они принудительно сгоняли местных депутатов для голосования за проведение так называемого «референдума».

Далее деятельность боевика была связана с событиями в Донецкой области. Известно, что Гиркин участвовал в захвате административных зданий в городе Славянск. Именно он заявил о создании «ДНР», а себя объявил «командующим вооруженными силами ДНР».

15 мая 2014 года террориста назначили «главой Совета безопасности и министром обороны ДНР». В начале июля украинским силовикам удалось освободить Славянск. Гиркин и его наемники отступили. Уже 16 июля боевик объявил себя «военным комендантом Донецка» и ввел в городе военное положение. Однако в августе стало известно о его отставке со всех постов на Донбассе и возвращении в Москву. 

Боевик возглавил общественное движение «Новороссия», начал активно вести медийную деятельность.

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