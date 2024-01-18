У Росії Ігоря Гіркіна хочуть засудити майже до п'яти років колонії

Ігор Гіркін у Донецьку, липень 2014 року. Фото: Сергій Ваганов / Новини Донбасу

Судові обвинувачі в Росії вимагають засудити Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років та 11 місяців колонії. Про це повідомив російський телеграм-канал Baza.

Зазначається, що Стрєлкова затримали у липні 2023 року — того ж дня його відправили під арешт за звинуваченням у публічних закликах до екстремістської діяльності, скоєних з використанням ЗМІ чи Інтернету.

За версією слідства, підставами для порушення справи стали дві публікації Стрєлкова в телеграм-каналі: у першому посту він допускав можливу здачу Криму, а також прокоментував невиплати військовим фразою: «Громадяни, адже за це розстрілювати мало».

Адвокат Стрєлкова Олександр Молохов заявив, що експертиза визнала лише один пост екстремістським — за ним і висунули остаточне звинувачення.

Провину Стрєлков не визнає, повідомила Baza.

Нагадаємо, 21 липня 2023 року в Росії заарештували військового злочинця Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), колишнього «міністра оборони» угруповання «ДНР», екс-офіцера Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

В Україні ім'я Гіркіна стало відомим після початку вторгнення Росії до Криму та на територію Донбасу. Під час окупації півострова бойовик керував одним із загонів «самооборони», брав участь у захопленні об'єктів та частин Збройних сил України.

В одному із інтерв'ю зізнався, що вони примусово зганяли місцевих депутатів для голосування за проведення так званого референдуму.

Далі діяльність бойовика була пов'язана із подіями на Донеччині. Відомо, що Гіркін брав участь у захопленні адміністративних будівель у місті Слов'янськ. Саме він заявив про створення «ДНР», а себе оголосив «командувачем збройних сил ДНР».

15 травня 2014 року терориста призначили «головою Ради безпеки та міністром оборони ДНР». На початку липня українським силовикам удалося звільнити Слов'янськ. Гіркін та його найманці відступили. Вже 16 липня бойовик оголосив себе військовим комендантом Донецька і ввів у місті військовий стан. Однак у серпні стало відомо про його відставку з усіх постів на Донбасі та повернення до Москви.

Бойовик очолив громадський рух «Новоросія», почав активно вести медійну діяльність.