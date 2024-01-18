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На передовую под Сватово российские командиры бросили тысячи неподготовленных мобилизованных — СМИ

18 января 2024, 23:37

На передовую под Сватово российские командиры бросили тысячи неподготовленных мобилизованных — СМИ

Издание «Важные истории» рассказало о судьбе российских мобилизованных, отправленных на фронт в район Сватово во время украинского контрнаступления в Харьковской области осенью 2022 года. 

В статье сообщается, что после поражения под Харьковом, которое стало причиной объявления мобилизации в России, Вооруженные силы Украины могли пойти на стратегически важные города Сватово и Кременная в Луганской области. Российское командование для удержания этих позиций направило на передовую тысячи неподготовленных мобилизованных.

Журналисты «Важных историй» в своем расследовании опираются на жалобы родственников мобилизованных, направленные в администрацию президента РФ Владимира Путина, а также на интервью с некоторыми из этих родственников. 

Изданию удалось верифицировать личности почти 300 попавших под Сватово мобилизованных, чьи имена упоминаются в архиве.

В статье приводятся примеры конкретных судеб, таких как история 23-летнего Игоря Ховалкина и 40-летнего многодетного отца Алексея Попкова, которые были мобилизованы и отправлены на фронт.

Игоря Ховалкина забрали прямо из общежития в Москве, где он работал вахтером. Его мать, Людмила Ховалкина, рассказала о том, что ее сын был отправлен на фронт против его воли. 

Алексей Попков, в свою очередь, сам пришел в военкомат после получения повестки и был отправлен в Таманскую дивизию, а затем в Беларусь. Его жена, Светлана Попкова, рассказала о последних днях перед его исчезновением.

Родственники мобилизованных, включая Ховалкину и Попкову, написали множество обращений в различные инстанции, в том числе в администрацию Путина, но безрезультатно. 

Журналисты «Важных историй» задаются вопросом, почему мобилизованные, которым обещали службу на второй и третьей линии, были брошены в самый эпицентр боевых действий.

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