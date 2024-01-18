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На передову під Сватове російські командири кинули тисячі непідготовлених мобілізованих — ЗМІ

18 січня 2024, 23:37

На передову під Сватове російські командири кинули тисячі непідготовлених мобілізованих — ЗМІ

Видання «Важливі історії» розповіло про долю російських мобілізованих, відправлених на фронт до району Сватово під час українського контрнаступу на Харківщині восени 2022 року.

У статті повідомляється, що після поразки під Харковом, яка спричинила оголошення мобілізації в Росії, Збройні сили України могли піти на стратегічно важливі міста Сватове та Кремінна у Луганській області. Російське командування для утримання цих позицій відправило на передову тисячі непідготовлених мобілізованих.

Журналісти «Важливих історій» у своєму розслідуванні спираються на скарги мобілізованих родичів, направлені в адміністрацію президента РФ Володимира Путіна, а також на інтерв'ю з деякими з цих родичів.

Виданню вдалося верифікувати особи майже 300 мобілізованих, що потрапили під Сватове, чиї імена згадуються в архіві.

У статті наводяться приклади конкретних доль, таких як історія 23-річного Ігоря Ховалкіна та 40-річного багатодітного батька Олексія Попкова, які були мобілізовані та відправлені на фронт.

Ігоря Ховалкіна забрали прямо із гуртожитку у Москві, де він працював вахтером. Його мати, Людмила Ховалкіна, розповіла про те, що її сина було відправлено на фронт проти його волі.

Олексій Попков, у свою чергу, сам прийшов до військкомату після отримання повістки і був відправлений до Таманської дивізії, а потім до Білорусі. Його дружина Світлана Попкова розповіла про останні дні перед його зникненням.

Родичі мобілізованих, включаючи Ховалкіну та Попкову, написали безліч звернень до різних інстанцій, зокрема до адміністрації Путіна, але безрезультатно.

Журналісти «Важливих історій» запитують, чому мобілізовані, яким обіцяли службу на другій і третій лінії, були кинуті в епіцентр бойових дій.

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