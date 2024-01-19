А-50 практически наверняка лежит на дне Азовского моря — разведка Британии

После потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Россия осмотрительнее использует другой А-50, а разведка Министерства обороны Великобритании, практически убеждена, что он уже лежит на дне Азовского моря.



17 января 2024 года российские ВКС начали эксплуатацию еще одного самолета А-50, но уже над территорией России в районе Краснодарского края, к востоку от Украины.



Аналитики Министерства обороны Великобритании считают, что это свидетельствует о снижении готовности России рисковать самолетами и попытке сохранить остальные А-50 в ущерб их общей эффективности в Украине.



«Несмотря на отсутствие официальной позиции РФ по потере А-50, такая активность демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции, проведенной украинцами против высокостоящего актива», – уточнили в разведке.



Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января.