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А-50 практически наверняка лежит на дне Азовского моря — разведка Британии

19 января 2024, 14:14

А-50 практически наверняка лежит на дне Азовского моря — разведка Британии

После потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Россия осмотрительнее использует другой А-50, а разведка Министерства обороны Великобритании, практически убеждена, что он уже лежит на дне Азовского моря.

17 января 2024 года российские ВКС начали эксплуатацию еще одного самолета А-50, но уже над территорией России в районе Краснодарского края, к востоку от Украины.

Аналитики Министерства обороны Великобритании считают, что это свидетельствует о снижении готовности России рисковать самолетами и попытке сохранить остальные А-50 в ущерб их общей эффективности в Украине.

«Несмотря на отсутствие официальной позиции РФ по потере А-50, такая активность демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции, проведенной украинцами против высокостоящего актива», – уточнили в разведке. 

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января.

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