А-50, скоріш за все, лежить на дні Азовського моря — розвідка Британії

Після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50, Росія обережніше використовує інший А-50, а розвідка Міністерства оборони Великобританії практично переконана, що він вже лежить на дні Азовського моря.



17 січня 2024 року російські ВКС розпочали експлуатацію ще одного літака А-50, але вже над територією Росії в районі Краснодарського краю, на схід від України.



Аналітики Міністерства оборони Великобританії вважають, що це свідчить про зниження готовності Росії ризикувати літаками та спробу зберегти решту А-50 у збиток їхній спільній ефективності в Україні.



«Попри відсутність офіційної позиції РФ щодо втрати А-50, така активність демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями проти високого активу», – уточнили у розвідці.



Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі 14 січня.