В ГУР пообещали новые удары по оккупированному Крыму

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов соглашается с тем, что Украине важно продолжать давить на российские силы, особенно в Крыму. Об этом написало британское деловое издание Financial Times.

По сообщению FT, Буданов подчеркнул, что Украина может давить на россиян в Крыму с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.

«Наши подразделения неоднократно входили в Крым в прошлом году», — сказал начальник ГУР.

В то же время он отметил, что Украина снова отправит на полуостров спецназовцев, чтобы разрушить российскую логистику.

Ранее сообщалось, что кораблей Черноморского флота становится в Севастополе все меньше. Об этом сообщила мониторинговая группа интернет-издания «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутников.