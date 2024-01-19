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В ГУР пообещали новые удары по оккупированному Крыму

19 января 2024, 17:57

В ГУР пообещали новые удары по оккупированному Крыму

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов соглашается с тем, что Украине важно продолжать давить на российские силы, особенно в Крыму. Об этом написало британское деловое издание Financial Times.

По сообщению FT, Буданов подчеркнул, что Украина может давить на россиян в Крыму с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.

«Наши подразделения неоднократно входили в Крым в прошлом году», — сказал  начальник ГУР.

В то же время он отметил, что Украина снова отправит на полуостров спецназовцев, чтобы разрушить российскую логистику.

Ранее сообщалось, что кораблей Черноморского флота становится в Севастополе все меньше. Об этом сообщила мониторинговая группа интернет-издания «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутников.

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