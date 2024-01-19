У ГУР пообіцяли нові удари по окупованому Криму

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов погоджується з тим, що Україні важливо продовжувати тиснути на російські сили, особливо в Криму. Про це пише британське ділове видання Financial Times.

За повідомленням FT, Буданов наголосив, що Україна може тиснути на росіян у Криму за допомогою повітряної кампанії, атак морських безпілотників та таємних операцій.

«Наші підрозділи неодноразово входили до Криму минулого року», — сказав начальник ГУР.

Водночас, він зазначив, що Україна знову відправить на півострів спецназівців, щоб зруйнувати російську логістику.

Раніше повідомлялося, що кораблів Чорноморського флоту РФ стає у Севастополі дедалі менше. Про це повідомила моніторингова група інтернет-видання «Кримський вітер» із посиланням на дані супутників.