Двое жителей российской Чукотки сбежали в США, чтобы не воевать в Украине — Радио Свобода

Двое граждан РФ, жители Чукотки, должны были получить повестки, мобилизоваться в ряды ВС РФ и пойти воевать на территории Украины. Однако они решили избежать такой участи: подготовились и на лодке сбежали в США. Им пришлось три месяца провести в миграционной тюрьме: на свободу вышли благодаря пастору-украинцу. О деталях побега россиян от мобилизации рассказали журналисты «Радио Свобода».



В документальном фильме рассказали о Максиме Теюнауте и Сергее Нечаеве, которые проживали в поселке Эгвекинот в Чукотском автономном округе РФ. Когда в сентябре 2022 года президент Владимир Путин объявил так называемую «частичную мобилизацию», они решили, что не хотят ехать на войну, а потом возвращаться «в черных пакетах».



Мужчины сначала добрались до местности в 300 км от дома — в крайней точке Чукотки в районе бухты Провидения. Подготовили минимальный набор продуктов — картофель, яйца. Затем дождались хорошей погоды и проплыли более 70 км до американского острова Святого Лаврентия.

Жители острова встретили беглецов, обогрели, накормили, одели, — говорится в фильме. Затем россиян доставили на континент, где им пришлось три месяца провести в миграционной тюрьме. Наконец, они из нее вышли — задаток внес пастор, выходец из украинской семьи из Донецкой области. За Максима Теюнаута внесли 5 тыс. долл. задатка, за Сергея Нечаева — 10 тыс. долларов — и теперь они обживаются в США, спасшись от мобилизации в ВС РФ и гибели на войне.



Ранее сообщалось, что Владимир Путин, который подтвердил намерение в пятый раз переизбираться в президенты, пообещал россиянам, что второй волны мобилизации не будет. По его словам, на передовую якобы готовы ехать много добровольцев.