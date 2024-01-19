Двоє мешканців російської Чукотки втекли до США, щоб не воювати в Україні — Радіо Свобода

Двоє громадян РФ, мешканці Чукотки, мали отримати повістки, мобілізуватися до лав ЗС РФ і піти воювати на території України. Однак вони вирішили уникнути такої долі: підготувалися і човном втекли до США. Їм довелося три місяці провести у міграційній в'язниці: на волю вийшли завдяки пастору-українцю. Про деталі втечі росіян від мобілізації розповіли журналісти «Радіо Свобода».



У документальному фільмі розповіли про Максима Теюнаута та Сергія Нечаєва, які проживали в селищі Егвекінот у Чукотському автономному окрузі РФ. Коли у вересні 2022 року президент Володимир Путін оголосив так звану «часткову мобілізацію», вони вирішили, що не хочуть їхати на війну, а згодом повертатися «в чорних пакетах».



Чоловіки спочатку дісталися місцевості за 300 км від будинку — в крайній точці Чукотки в районі бухти Провидіння. Підготували мінімальний набір продуктів — картопля, яйця. Потім дочекалися гарної погоди та пропливли понад 70 км до американського острова Святого Лаврентія.

Мешканці острова зустріли втікачів, обігріли, нагодували, одягли, — йдеться у фільмі. Потім росіян доставили на континент, де їм довелося три місяці провести у міграційній в'язниці. Нарешті вони з неї вийшли — завдаток вніс пастор, виходець із української родини з Донецької області. За Максима Теюнаута внесли 5 тис. доларів завдатку, за Сергія Нечаєва — 10 тис. доларів — і тепер вони обживаються у США, врятувавшись від мобілізації у ЗС РФ та загибелі на війні.



Раніше повідомлялося, що Володимир Путін, який підтвердив намір вп'яте переобиратися в президенти, пообіцяв росіянам, що другої хвилі мобілізації не буде. За його словами, на передову нібито готові їхати багато добровольців.