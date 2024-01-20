Центр спецопераций «А» показал, как уничтожает танки и личный состав оккупантов

Центр Специальных Операций «А» СБУ опубликовал видео, на котором продемонстрировал, как уничтожают военную технику россиян вместе с оккупантами.
«Отправил в космос российский танк "чернуха" и 300 оккупантов. Собрали для вас новую порцию ювелирной работы операторов дронов-камикадзе», — подписали видео в службе безопасности.
В Центре спецопераций «А» СБУ также подвели итог своей работы, и перечислили потери армии РФ с начала года:
▪️ 296 оккупантов
▪️ 19 танков
▪️ 33 ББМ
▪️ 22 артиллерийские системы
▪️ 3 РСЗО
▪️ 5 ПВО и 6 РЭБ/РЭР
▪️ 127 БпЛА
▪️ 85 единиц транспортной техники
▪️ 96 огневых позиций и укреплений
▪️ 3 склада боеприпасов и 1 склад с горюче-смазочными материалами.
Напомним, экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил и с помощью HIMARS уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Оса».