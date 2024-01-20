Центр спецопераций «А» показал, как уничтожает танки и личный состав оккупантов

Танк оккупантов после «прилета». Фото: кадр из видео

Центр Специальных Операций «А» СБУ опубликовал видео, на котором продемонстрировал, как уничтожают военную технику россиян вместе с оккупантами.



«Отправил в космос российский танк "чернуха" и 300 оккупантов. Собрали для вас новую порцию ювелирной работы операторов дронов-камикадзе», — подписали видео в службе безопасности.



В Центре спецопераций «А» СБУ также подвели итог своей работы, и перечислили потери армии РФ с начала года:

▪️ 296 оккупантов

▪️ 19 танков

▪️ 33 ББМ

▪️ 22 артиллерийские системы

▪️ 3 РСЗО

▪️ 5 ПВО и 6 РЭБ/РЭР

▪️ 127 БпЛА

▪️ 85 единиц транспортной техники

▪️ 96 огневых позиций и укреплений

▪️ 3 склада боеприпасов и 1 склад с горюче-смазочными материалами.



Напомним, экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил и с помощью HIMARS уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Оса».