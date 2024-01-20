Центр спецоперацій «А» показав, як знищує танки та особовий склад окупантів

Танк окупантів після прильоту. Фото: кадр із відео

Центр Спеціальних Операцій «А» СБУ опублікував відео, на якому продемонстрував, як знищують військову техніку росіян разом з окупантами.



«Відправив у космос російський танк "чорнуха" та 300 окупантів. Зібрали для вас нову порцію ювелірної роботи операторів дронів-камікадзе», - підписали відео у службі безпеки.



У Центрі спецоперацій «А» СБУ також підбили підсумок своєї роботи та перерахували втрати армії РФ з початку року:

▪️ 296 окупантів

▪️ 19 танків

▪️ 33 ББМ

▪️ 22 артилерійські системи

▪️ 3 РСЗВ

▪️ 5 ППО та 6 РЕБ/РЕР

▪️ 127 БпЛА

▪️ 85 одиниць транспортної техніки

▪️ 96 вогневих позицій та укріплень

▪️ 3 склади боєприпасів та 1 склад з паливно-мастильними матеріалами.



Нагадаємо, екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив і за допомогою HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса».