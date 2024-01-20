Центр спецоперацій «А» показав, як знищує танки та особовий склад окупантів

Центр Спеціальних Операцій «А» СБУ опублікував відео, на якому продемонстрував, як знищують військову техніку росіян разом з окупантами.
«Відправив у космос російський танк "чорнуха" та 300 окупантів. Зібрали для вас нову порцію ювелірної роботи операторів дронів-камікадзе», - підписали відео у службі безпеки.
У Центрі спецоперацій «А» СБУ також підбили підсумок своєї роботи та перерахували втрати армії РФ з початку року:
▪️ 296 окупантів
▪️ 19 танків
▪️ 33 ББМ
▪️ 22 артилерійські системи
▪️ 3 РСЗВ
▪️ 5 ППО та 6 РЕБ/РЕР
▪️ 127 БпЛА
▪️ 85 одиниць транспортної техніки
▪️ 96 вогневих позицій та укріплень
▪️ 3 склади боєприпасів та 1 склад з паливно-мастильними матеріалами.
Нагадаємо, екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив і за допомогою HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса».