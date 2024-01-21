Россияне сообщили, что над Черным морем якобы были сбиты две украинские ракеты

Во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы сегодня днем, 21 января. В Министерстве обороны РФ сообщили, что якобы сбили две ракеты. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, а также Крым. Реалии.



Местные жители сообщили в трех взрывах, которые прозвучали в 13:38 по киевскому времени. На полуострове звучала воздушная тревога.



Кроме того, было перекрыто движение по Крымскому мосту.



В Минобороны РФ написали, что средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.



По состоянию на 14:18 в Севастополе снова работает воздушная тревога.



Напомним, в ночь на воскресенье, 21 января, в российской Туле был атакован завод «Щегловский вал».