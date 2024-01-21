Росіяни повідомили, що над Чорним морем нібито було збито дві українські ракети

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи сьогодні вдень, 21 січня. У Міністерстві оборони РФ повідомили, що нібито збили дві ракети. Про це повідомили в оборонному відомстві, а також Крим. Реалії.



Місцеві жителі повідомили про три вибухи, які пролунали о 13:38 за київським часом. На півострові лунала повітряна тривога.



Крім того, було перекрито рух Кримським мостом.



У Міноборони РФ написали, що засобами ППО дві українські ракети знищено над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя Кримського півострова.



Станом на 14:18 у Севастополі знову працює повітряна тривога.



Нагадаємо, у ніч на неділю, 21 січня, у російській Тулі був атакований завод «Щеглівський вал».