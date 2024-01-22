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В Донецкой области вернули свет для более 24 тыс. абонентов

22 января 2024, 17:22

В Донецкой области вернули свет для более 24 тыс. абонентов

За неделю энергетики вернули электричество в 44 населенных пункта Донетчины. Фото: ДТЭК Донецкие электросети За неделю энергетики вернули электричество в 44 населенных пункта Донетчины. Фото: ДТЭК Донецкие электросети

В течение прошлой недели с 15 по 23 января энергетики «ДТЭК» вернули свет более 24 тысячам жителям Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За неделю энергетики вернули электричество в 44 населенных пункта Донетчины. Благодаря работе специалистов доступ к электроэнергии снова имеют 24 507 семей», — написал он.

По его информации, только за выходные энергетики смогли отремонтировать ряд повреждений и восстановить свет для 12,5 тысяч семей в 9 населенных пунктах, обесточенных из-за постоянных обстрелов.

Напомним, в некоторых районах временно оккупированной Макеевки Донецкой области отсутствует электрика

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