В Донецкой области вернули свет для более 24 тыс. абонентов

За неделю энергетики вернули электричество в 44 населенных пункта Донетчины. Фото: ДТЭК Донецкие электросети

В течение прошлой недели с 15 по 23 января энергетики «ДТЭК» вернули свет более 24 тысячам жителям Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За неделю энергетики вернули электричество в 44 населенных пункта Донетчины. Благодаря работе специалистов доступ к электроэнергии снова имеют 24 507 семей», — написал он.



По его информации, только за выходные энергетики смогли отремонтировать ряд повреждений и восстановить свет для 12,5 тысяч семей в 9 населенных пунктах, обесточенных из-за постоянных обстрелов.



Напомним, в некоторых районах временно оккупированной Макеевки Донецкой области отсутствует электрика.