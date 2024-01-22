На Донеччині повернули світло для понад 24 тис. абонентів

За тиждень енергетики повернули електрику до 44 населених пунктів Донеччини. Фото: ДТЕК Донецькі електромережі

Протягом минулого тижня з 15 по 23 січня енергетики «ДТЕК» повернули світ понад 24 тисячам донеччан. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За тиждень енергетики повернули електрику до 44 населених пунктів Донеччини. Завдяки роботі спеціалістів доступ до електроенергії знову мають 24 507 сімей», — написав він.



За його інформацією, лише за вихідні енергетики змогли відремонтувати низку пошкоджень та відновити світло для 12,5 тисяч сімей у 9 населених пунктах, знеструмлених через постійні обстріли.



Нагадаємо, у деяких районах тимчасово окупованої Макіївки Донецької області відсутня електрика.