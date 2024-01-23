Массированный обстрел по Украине: пять человек погибли, по меньшей мере 40 пострадали

Оккупанты утром, 23 января, массированно атаковали Украину, под огонь попали Киев и область, Харьков, Павлоград. В результате обстрела пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали по состоянию на 08:45. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



Киев



В результате ракетного удара в столице возникло несколько пожаров — в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

Киевская область



Спасатели работают в Бучанском районе Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.





Днепропетровская область



В результате атаки по Павлограду один человек погиб, один — травмирован.





Харьков



Оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.





Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, в Святошинском районе спасатели проводят эвакуацию жителей одного из домов. В квартире была обнаружена боевая часть ракеты, которая не сдетонировала.