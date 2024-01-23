Масований обстріл по Україні: п'ятеро людей загинули, щонайменше 40 постраждали

Окупанти вранці, 23 січня, масовано атакували Україну, під вогонь потрапили Київ та область, Харків, Павлоград. Внаслідок обстрілу п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали станом на 08:45. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



Київ



Внаслідок ракетного удару у столиці виникло кілька пожеж — у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Київська область



Рятувальники працюють у Бучанському районі Пошкоджено два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарські будівлі та автомобілі. Постраждали троє людей.





Дніпропетровська область



Внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна — травмована.





Харків



Окупанти потрапили до двох багатоповерхових будинків. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.





Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ у Святошинському районі рятувальники проводять евакуацію мешканців одного з будинків. У квартирі було виявлено бойову частину ракети, яка не здетонувала.